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Алексей Мирный
29 Октября, 2017 18:23
Студенческие стройотряды построят новый автобан в Крыму
Студенческие стройотряды построят новый автобан в Крыму.
Автор фото: Сергей Мальгавко
Крым, 29 Октября - DIXINEWS.
Участие студенческих стройотрядов в работах на федеральной трассе "Таврида" будет проходить в формате общероссийской российской студенческой стройки в 2018 году. Такое заявление сделал Михаил Киселев - командир Центрального штаба "Российских студенческих отрядов".
"Мы хотели бы видеть всероссийскую стройку на объектах "Тавриды", мы обсуждали этот вопрос в Крыму. Президент РФ Владимир Путин одобрил нашу инициативу на следующий год - там будет всероссийская студенческая стройка", - отметил Киселев выступая на Всероссийском слете студенческих отрядов, который прошел в Якутске.
Трасса "Таврида" призвана стать продолжением Крымского моста на территории полуострова. Её протяженность вместе с севастопольским участком будет составлять 277,5 км. Трасса будет четырехполосной, скоростной, допустимая скорость на ней составит 120 км/ч.
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