Студенческие стройотряды построят новый автобан в Крыму

Участие студенческих стройотрядов в работах на федеральной трассе "Таврида" будет проходить в формате общероссийской российской студенческой стройки в 2018 году. Такое заявление сделал Михаил Киселев - командир Центрального штаба "Российских студенческих отрядов".

"Мы хотели бы видеть всероссийскую стройку на объектах "Тавриды", мы обсуждали этот вопрос в Крыму. Президент РФ Владимир Путин одобрил нашу инициативу на следующий год - там будет всероссийская студенческая стройка", - отметил Киселев выступая на Всероссийском слете студенческих отрядов, который прошел в Якутске.

Трасса "Таврида" призвана стать продолжением Крымского моста на территории полуострова. Её протяженность вместе с севастопольским участком будет составлять 277,5 км. Трасса будет четырехполосной, скоростной, допустимая скорость на ней составит 120 км/ч.