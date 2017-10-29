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Алексей Мирный
29 Октября, 2017 14:05
Тур Scorpions соединит Москву и Киев
Автор фото: Донат Сорокин
Сочи, 29 Октября - DIXINEWS.
Немецкая легендарная рок-группа Scorpions в субботу начала своё турне по России, выступив в Сочи. Живое выступление продолжалось 2 часа и прошло в Олимпийском парке на ледовой арене "Айсберг".
"Было очень круто, что однажды мы собрались приехать в Россию. И сегодня мы снова рады быть с вами", - поприветствовал со сцены Клаус Майне - солист и один из основателей бессмертной группы.
В России Scorpions запланировали 7 концертов в разных городах. Так в Москве Scorpions сыграют 1 ноября, в Питере - 3 ноября. После этого музыканты отправятся в Нижний Новгород, Уфу и Екатеринбурга. А уже 11 ноября Scorpions наметили концерт в Киеве.
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