Тур Scorpions соединит Москву и Киев

Немецкая легендарная рок-группа Scorpions в субботу начала своё турне по России, выступив в Сочи. Живое выступление продолжалось 2 часа и прошло в Олимпийском парке на ледовой арене "Айсберг".

"Было очень круто, что однажды мы собрались приехать в Россию. И сегодня мы снова рады быть с вами", - поприветствовал со сцены Клаус Майне - солист и один из основателей бессмертной группы.

В России Scorpions запланировали 7 концертов в разных городах. Так в Москве Scorpions сыграют 1 ноября, в Питере - 3 ноября. После этого музыканты отправятся в Нижний Новгород, Уфу и Екатеринбурга. А уже 11 ноября Scorpions наметили концерт в Киеве.