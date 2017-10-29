Технологии и наука

Алексей Мирный
29 Октября, 2017 12:09

Wikipedia установила рекорд - основатель ресурса

Джимми Уэйлс - основатель Wikipedia.
Источник: EPA-EFE
#интернет

#рекорд

#статистика
За рубежом, 29 Октября - DIXINEWS.

Ежемесячно интернет пользователи по всему миру около 1,2 млрд раз подключаются к онлайн-энциклопедии Wikipedia с различных устройств. Такие данные предоставил в субботу Джимми Уэйлс - основатель справочника, выступая в Нью-Йорке на Global Synergy Forum.

"У нас более 400 млн уникальных посетителей в месяц", - сказал Уэйлс, ссылаясь на спеуиальную статистику. Однако, по его мнению, читателей может быть гораздо больше, так как регионы Африки и Китая исследовать очень сложно. Согласно информации собранной по "внутренним данным с ее серверов", всего к Wikipedia "обращаются каждый месяц примерно с 1,2 млрд устройств", - поясняет Джимми Уэйлс.

На данный момент Wikipedia является самым масштабным и всеохватывающим справочником в интернете. Здесь размещена информация не энциклопедического характера и отличие данного ресурса в том, что пользователи сами принимают участие в его наполнении. После публикации статьи, она проходит модерацию и может быть дополнена или изменена.

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