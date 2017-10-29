США ведёт переговоры о поставке вооружения в Украину

Администрация Соединённых Штатов "активно рассматривает" возможности поставки вооружений в Украину. Такое заявление в субботу сделал Курт Волкер - спецпредставитель США по Украине, в ходе своего визита в Киев, в интервью информагентству Reuters.

"Ни у кого нет никакого беспокойства по поводу чьей-либо самозащиты, если только такая сторона не является агрессором, так что этот вопрос не должен быть спорным", - сказал дипломат.

Напомним, что поставки вооружений воюющим странам запрещено международным законодательством. Также согласно статуту Евросоюза, интеграция в стран находящихся в состоянии вооруженного конфликта невозможна. И последнее, то, что поставки оружия в Украину полностью противоречат Минским соглашениям и ведут к полному от них отказу. Не смотря на это еще в 2014-2015 года Великобритания и США поставляли не только средства защиты и связи для ВСУ, но также и системы радиоэлектронной борьбы и бронеавтомобили.