Культура

Алексей Мирный
28 Октября, 2017 18:19

Директор "Союзмультфильма" рассказал о том, когда выйдет новый "Простоквашино"

Работа анимационной студии "Союзмультфильм".
Автор фото: Дмитрий Серебряков
#союзмультфильм

#мультфильм

#кино
Москва, 28 Октября - DIXINEWS.

Новые серии известного мультсериала "Простоквашино", который создан по мотивам книг Эдуарда Успенского, появятся уже совсем скоро. Планами поделился Борис Машковцев - директор "Союзмультфильма".

Новая серия попадёт на экраны уже в начале 2018 года. "Первые шесть минут, а каждая серия длится шесть минут, будут готовы к концу января 2018 года", - рассказал Машковцев.

"Теперь в случае с сериалами - это не анимация, делающаяся по классической технологии, а анимация, делающаяся методами компьютерной графики, но для зрителя она выглядит как классическая рисованная. Застрельщиком в этом деле будет сериал по "Простоквашино" - 30 серий, которые мы делаем в сотрудничестве с Даноном. На нем мы будем пытаться впервые за многие годы возродить конвейерное производство в "Союзмультфильме", - отметил директор студии.

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