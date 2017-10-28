Директор "Союзмультфильма" рассказал о том, когда выйдет новый "Простоквашино"

Новые серии известного мультсериала "Простоквашино", который создан по мотивам книг Эдуарда Успенского, появятся уже совсем скоро. Планами поделился Борис Машковцев - директор "Союзмультфильма".

Новая серия попадёт на экраны уже в начале 2018 года. "Первые шесть минут, а каждая серия длится шесть минут, будут готовы к концу января 2018 года", - рассказал Машковцев.

"Теперь в случае с сериалами - это не анимация, делающаяся по классической технологии, а анимация, делающаяся методами компьютерной графики, но для зрителя она выглядит как классическая рисованная. Застрельщиком в этом деле будет сериал по "Простоквашино" - 30 серий, которые мы делаем в сотрудничестве с Даноном. На нем мы будем пытаться впервые за многие годы возродить конвейерное производство в "Союзмультфильме", - отметил директор студии.