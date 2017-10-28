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Алексей Мирный
28 Октября, 2017 13:09
Испанская сборная осмотрела площадки ЧМ-2018 в Краснодаре
Стадион ФК "Краснодар".
Автор фото: Виталий Тимкив
Краснодар, 28 Октября - DIXINEWS.
Представители испанской сборной по футболу 26 октября прибыли в Краснодар чтобы осмотреть место будущих состязаний. Они осмотрели спортивные площадки, поля и инфраструктуры комплексов готовящихся к чемпионата мира по футболу в 2018 году.
"Представители многих команд приезжали знакомиться с базами на территории края. Всем нравятся условия размещения, климат, понятная транспортная логистика", - сообщил представитель спортивных организаций из Краснодара.
По словам экспертом, это нормальное явление, когда профессиональные команды в различных видах спорта в программу подготовки своих спортсменов включают ознакомление с будущими площадками и предварительную "акклиматизацию" на месте.
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