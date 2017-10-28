В Москве прогнозируют, что 5G поглотит общественный Wi-Fi

Власти Москвы на данный момент прогнозируют естественный уход сети Wi-Fi из метро после прихода связи поколения 5G. Об этом сообщил в пятницу Артем Ермолаев - руководитель столичного департамента информационных технологий.

"Возникает вопрос, когда через три-пять лет будет 5G в Москве, что будет с Wi-Fi? Здесь будет вопрос однозначный: если 5G сюда придет в полном объеме, то Wi-Fi здесь делать будет уже нечего", - отметил он. - Сначала 5G появится на поверхности, только потом уйдет под землю", - пояснил Ермолаев.

Такая ситуация может сложится потому что мощность и производительность интернет связи 4-го поколения уже вплотную приблизилась к возможностям передачи данных через Wi-Fi. С приходом связи 5-го поколения, соединение через роутер вообще потеряет какой либо смысл из-за одинаковой скорости с мобильным интернетом.