Общество

Алексей Мирный
28 Октября, 2017 12:05

В Москве прогнозируют, что 5G поглотит общественный Wi-Fi

Мобильная связь.
Источник: DixiNews
#интернет

#технологии

#мобильнаясвязь
Москва, 28 Октября - DIXINEWS.

Власти Москвы на данный момент прогнозируют естественный уход сети Wi-Fi из метро после прихода связи поколения 5G. Об этом сообщил в пятницу Артем Ермолаев - руководитель столичного департамента информационных технологий.

"Возникает вопрос, когда через три-пять лет будет 5G в Москве, что будет с Wi-Fi? Здесь будет вопрос однозначный: если 5G сюда придет в полном объеме, то Wi-Fi здесь делать будет уже нечего", - отметил он. - Сначала 5G появится на поверхности, только потом уйдет под землю", - пояснил Ермолаев.

Такая ситуация может сложится потому что мощность и производительность интернет связи 4-го поколения уже вплотную приблизилась к возможностям передачи данных через Wi-Fi. С приходом связи 5-го поколения, соединение через роутер вообще потеряет какой либо смысл из-за одинаковой скорости с мобильным интернетом.

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