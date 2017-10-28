Миниобороны: 75% армейской авиации оснащены новой техникой

Практически все воинские части армейской авиации, входящие в состав Воздушно-космических сил, на данный момент оснащены новыми образцами авиационной техники. Об этом в субботу сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"Уже второй год подряд новая авиационная техника поступает в войска опережающими темпами и на сегодня 75% воинских частей армейской авиации полностью оснащены новыми образцами, в остальных частях - модернизированные образцы техники", - сказал Олег Чесноков - генерал-майор, начальник отдела боевой подготовки армейской авиации ВКС.

Напомним, что в состав Военно-космических сил России в данный момент входят Военно-воздушные силы (ВВС), Войска противовоздушной и противоракетной обороны, а также Космические войска. Это одна из самых сложных воинских структур с очень широким кругом решаемых задач, от сопровождения и поддержки сухопутных сил на поле боя, до перехвата космических целей.

Также следует отметить, что операция в Сирии, осуществляемая силами авиации, вскрыла множество недостатков отечественной авиации и, прежде всего физическое и моральное устаревание отечественных самолётов, в том числе фронтовых бомбардировщиков Су-24, которые понесли необоснованные потери.