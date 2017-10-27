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Алексей Мирный
27 Октября, 2017 20:04
В России сегодня появилась возможность предзаказа iPhone X
Презентация iPhone X.
Источник: AP Photo
Москва, 27 Октября - DIXINEWS.
Предзаказ юбилейного смартфона Apple - iPhone X - стартовал в пятницу в России. Этой возможностью традиционно пользуются россияне, которые хотят получить гаджет одними из первых.
Но на этот раз часть из них могут получить смартфоны позже, чем те, кто просто придет в магазин в день старта продаж 3 ноября и постоит в очереди.
"Телефоны для предзаказа в онлайне закончились за 6 минут, в офлайне - к обеду сегодня", - рассказали в компании, уточнив, что все предзаказы принимались со 100-процентной предоплатой.
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