Технологии и наука

Алексей Мирный
27 Октября, 2017 20:04

В России сегодня появилась возможность предзаказа iPhone X

Презентация iPhone X.
Источник: AP Photo
#телефоны

#продажа

#бренды
Москва, 27 Октября - DIXINEWS.

Предзаказ юбилейного смартфона Apple - iPhone X - стартовал в пятницу в России. Этой возможностью традиционно пользуются россияне, которые хотят получить гаджет одними из первых.

Но на этот раз часть из них могут получить смартфоны позже, чем те, кто просто придет в магазин в день старта продаж 3 ноября и постоит в очереди.

"Телефоны для предзаказа в онлайне закончились за 6 минут, в офлайне - к обеду сегодня", - рассказали в компании, уточнив, что все предзаказы принимались со 100-процентной предоплатой.

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