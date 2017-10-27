В России сегодня появилась возможность предзаказа iPhone X

Предзаказ юбилейного смартфона Apple - iPhone X - стартовал в пятницу в России. Этой возможностью традиционно пользуются россияне, которые хотят получить гаджет одними из первых.

Но на этот раз часть из них могут получить смартфоны позже, чем те, кто просто придет в магазин в день старта продаж 3 ноября и постоит в очереди.

"Телефоны для предзаказа в онлайне закончились за 6 минут, в офлайне - к обеду сегодня", - рассказали в компании, уточнив, что все предзаказы принимались со 100-процентной предоплатой.