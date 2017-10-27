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Алексей Мирный
27 Октября, 2017 19:13
Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании
Участники митинга у здания парламента в Барселоне празднуют провозглашение независимости Каталонии.
Источник: Reuters
Мадрид, 27 Октября - DIXINEWS.
Парламент Каталонии в пятницу большинством голосов одобрил резолюцию о провозглашении независимой от Испании республики. Результаты голосования объявила председатель собрания Карме Форкадель.
"Резолюция одобрена", - сказала спикер парламента. Она уточнила, что за принятие документа отдали свои голоса 70 депутатов, еще 10 проголосовали "против", двое оставили бюллетени пустыми. Зал встретил результаты голосования бурными аплодисментами.
Однако Мадрид отказался признавать результаты референдума, назвав его нелегитимным.
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