Twitter продолжает войну против российских СМИ

Константин Косачев - глава комитета Совета Федерации по международным делам удалил сегодня свой аккаунт в Twitter. Политик сделал это в ответ на решения американской компании убрать всю рекламу со страниц телеканала RT, а также информагентства Sputnik в своем сервисе микроблогов.

"Я сам пользователь Twitter и до сих пор полагался на независимость этой соцсети. Сейчас я вижу, что она, очевидно, зависима в своих действиях, политизирована. Поэтому я принимаю решение отписаться от Twitter и ликвидировать там свой аккаунт. Если хотите, это можно воспринимать как акцию солидарности с RT и Sputnik", - прокомментировал он в интервью RT. В данный момент в интернете среди пользователей широко распространяется акция по игнорированию и удалению личных аккаунтов иностранных соцсетей, таких как Twitter и Facebook в знак протеста против политизации общественной сферы.