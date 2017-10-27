Общество

Алексей Мирный
27 Октября, 2017 15:01

Twitter продолжает войну против российских СМИ

Социальные сети.
Источник: DixiNews
#соцсети

#интернет

#технологии
Москва, 27 Октября - DIXINEWS.

Константин Косачев - глава комитета Совета Федерации по международным делам удалил сегодня свой аккаунт в Twitter. Политик сделал это в ответ на решения американской компании убрать всю рекламу со страниц телеканала RT, а также информагентства Sputnik в своем сервисе микроблогов.

"Я сам пользователь Twitter и до сих пор полагался на независимость этой соцсети. Сейчас я вижу, что она, очевидно, зависима в своих действиях, политизирована. Поэтому я принимаю решение отписаться от Twitter и ликвидировать там свой аккаунт. Если хотите, это можно воспринимать как акцию солидарности с RT и Sputnik", - прокомментировал он в интервью RT. В данный момент в интернете среди пользователей широко распространяется акция по игнорированию и удалению личных аккаунтов иностранных соцсетей, таких как Twitter и Facebook в знак протеста против политизации общественной сферы.

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