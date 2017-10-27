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Алексей Мирный
27 Октября, 2017 13:04
Мантуров рассказал кто больше всего пострадал от западных санкций
Денис Мантуров - министр промышленности и торговли РФ.
Автор фото: Станислав Красильников
США, 27 Октября - DIXINEWS.
Последствия различных экономических санкций, которые были введены и продолжают вводится в отношении Российской Федерации, ощущают на себе прежде всего именно зарубежные фирмы, российские же давно адаптировались к такой ситуации.
Об этом в четверг заявил Денис Мантуров - министр промышленности и торговли РФ, выступая на аседании Американо-российского делового совета в Нью-Йорке.
"Наша страна не была инициатором ныне сложившейся ситуации, - отметил Мантуров. - Последствия санкций ощутили на себе прежде всего западные компании". Он также отметил, что "российская экономика полностью адаптировалась к новым реалиям".
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