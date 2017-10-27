Бизнес

Алексей Мирный
27 Октября, 2017 12:00

Китай купил McDonald’s и переименовал в "Золотые арки"

Ресторан быстрого питания McDonald’s.
Источник: AP Photo
#США

#продажа

#бренды
Китай, 27 Октября - DIXINEWS.

Рестораны быстрого питания McDonald’s, которые расположены в Китае сменили название. Теперь они называются Jingongmen (Цзиньгунмэнь), что в переводе на русский язык звучит как "Золотые арки". Такую информацию в четверг распространил американский телеканал CNN.

Напомним, что несколько месяцев назад компания McDonald’s продала 80% части своего бизнеса расположенного в Китае, китайской государственной корпорации CITIC Group, а также американскому фонду Carlyle Group за 2,08 млрд. долларов. Договор рассчитан на 20 лет.

В течение следующих 5 лет планируется открыть 1,5 тыс. новых заведений, здесь уже работают примерно 2,8 тыс. ресторанов сети.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Сирийская оппозиция взяла под контроль крупнейшее месторождение нефти
Американский бизнесмен запустил кампанию по импичменту Трампа
МО РФ: США развернуло дивизию на границе с Россией из-за истерии вокруг "Запад-2017"
Читайте в рубрике:
Предприятия Пермского края представили новейшие разработки на Международном газовом форуме в Санкт-Петербурге
Топ-10 городов России по стоимости квадратного метра в новостройках
Инвестиции в недвижимость Петербурга будут расти

В Москве открыли памятник легенде хоккея Валерию Харламову
В СФ выступил президент Института Ближнего Востока Е. Сатановский
В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
В Петербурге прошло заседание по новому делу против главы Тамбовской ОПГ
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Twitter продолжает войну против российских СМИ
США, 27 Октября, 13:04.
Мантуров рассказал кто больше всего пострадал от западных санкций
Китай, 27 Октября, 12:00.
Китай купил McDonald’s и переименовал в "Золотые арки"
Москва, 27 Октября, 10:06.
Путин запустил четыре баллистических ракеты на тренировке СЯС
За рубежом, 26 Октября, 23:45.
Прогнозы цен на нефть ухудшились в докладе Всемирного банка
За рубежом, 26 Октября, 23:11.
У Шпицбергена ведутся поиски пропавшего вертолёта с российскими учёными
Москва, 26 Октября, 15:38.
"Калашников" намерен давать 10% скидки на своё оружие
Москва, 26 Октября, 12:03.
ВЦИОМ опубликовал статистику нашумевшего фильма "Матильда"
Москва, 26 Октября, 11:32.
В Минэкономразвития обсудили спорный вопрос о привлечении инвестиций в ВПК
Москва, 26 Октября, 10:04.
Минэкономразвития прокомментировало необычную ситуацию с курсом рубля
Киев, 26 Октября, 09:26.
СБУ: Число жертв теракта в Киеве растёт
Москва, 25 Октября, 20:08.
В Москве смогут услышать "Аккорд" Великой Октябрьской социалистической революции
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия