Китай купил McDonald’s и переименовал в "Золотые арки"

Рестораны быстрого питания McDonald’s, которые расположены в Китае сменили название. Теперь они называются Jingongmen (Цзиньгунмэнь), что в переводе на русский язык звучит как "Золотые арки". Такую информацию в четверг распространил американский телеканал CNN.

Напомним, что несколько месяцев назад компания McDonald’s продала 80% части своего бизнеса расположенного в Китае, китайской государственной корпорации CITIC Group, а также американскому фонду Carlyle Group за 2,08 млрд. долларов. Договор рассчитан на 20 лет.

В течение следующих 5 лет планируется открыть 1,5 тыс. новых заведений, здесь уже работают примерно 2,8 тыс. ресторанов сети.