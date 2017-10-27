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Алексей Мирный
27 Октября, 2017 12:00
Китай купил McDonald’s и переименовал в "Золотые арки"
Ресторан быстрого питания McDonald’s.
Источник: AP Photo
Китай, 27 Октября - DIXINEWS.
Рестораны быстрого питания McDonald’s, которые расположены в Китае сменили название. Теперь они называются Jingongmen (Цзиньгунмэнь), что в переводе на русский язык звучит как "Золотые арки". Такую информацию в четверг распространил американский телеканал CNN.
Напомним, что несколько месяцев назад компания McDonald’s продала 80% части своего бизнеса расположенного в Китае, китайской государственной корпорации CITIC Group, а также американскому фонду Carlyle Group за 2,08 млрд. долларов. Договор рассчитан на 20 лет.
В течение следующих 5 лет планируется открыть 1,5 тыс. новых заведений, здесь уже работают примерно 2,8 тыс. ресторанов сети.
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