Путин запустил четыре баллистических ракеты на тренировке СЯС

Владимир Путин - президент и Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил России вечером в четверг принял участие в тренировках по управлению СЯС (Стратегическими ядерными силами).

Информацию об этом сообщил утром в пятницу Дмитрий Песков - пресс-секретарь главы государства.

"В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ", - рассказал пресс-секретарь президента. - "Верховный Главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет".

Кроме того в плановых учениях приняли участие самолёты дальней и стратегической авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.И Баллистические ракеты и крылатые ракеты пущенные с бомбардировщиков-ракетоносцев штано поразили все намеченные цели на полигонах России и Казахстана.