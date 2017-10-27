Армия и оружие

Алексей Мирный
27 Октября, 2017 10:06

Путин запустил четыре баллистических ракеты на тренировке СЯС

Пуск баллистической ракеты.
Источник: DixiNews
#Путин

#РВСН

#учения
Москва, 27 Октября - DIXINEWS.

Владимир Путин - президент и Верховный Главнокомандующий Вооруженных сил России вечером в четверг принял участие в тренировках по управлению СЯС (Стратегическими ядерными силами).

Информацию об этом сообщил утром в пятницу Дмитрий Песков - пресс-секретарь главы государства.

"В ходе тренировки отрабатывалось взаимодействие РВСН, атомных субмарин Северного и Тихоокеанского флотов, дальней авиации ВКС РФ", - рассказал пресс-секретарь президента. - "Верховный Главнокомандующий произвел пуск четырех баллистических ракет".

Кроме того в плановых учениях приняли участие самолёты дальней и стратегической авиации Ту-160, Ту-95МС и Ту-22М3.И Баллистические ракеты и крылатые ракеты пущенные с бомбардировщиков-ракетоносцев штано поразили все намеченные цели на полигонах России и Казахстана.

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