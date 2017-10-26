Энергетика

Алексей Мирный
26 Октября, 2017 23:45

Прогнозы цен на нефть ухудшились в докладе Всемирного банка

Штаб-квартира Всемирного банка в Вашингтоне.
Источник: Reuters
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За рубежом, 26 Октября - DIXINEWS.

Всемирный банк принял решение понизить свои прогнозы относительно цены на нефть в текущем году ровно на 2 доллара - до 53 долларов за баррель. Данная информация опубликована в докладе данной международной организации в четверг.

Доклад полностью посвященном вопросам цен на биржевых торгах. В перечне продаваемых здесь товаров и ценных бумаг, нефть заняла ведущее место, так как падение стоимости на данный ресурс может привести к последствием в экономках многих стран, в том числе и России.

"На 2017 год понижен прогноз цен на нефть в среднем на $2, до уровня $53 за баррель, что на 23,8% выше, чем в прошлом году, - такие цифры приводятся в докладе организации, - На нефтяном рынке запасы продолжают падать в условиях сильного спроса, ограничений нефтедобычи участников Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и стабилизации добычи сланцевой нефти в США".

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