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Алексей Мирный
26 Октября, 2017 23:11
У Шпицбергена ведутся поиски пропавшего вертолёта с российскими учёными
Российский вертолет Ми-8 на базе в Баренцбурге, Норвегия.
Источник: EPA-EFE
За рубежом, 26 Октября - DIXINEWS.
Недалеко от Шпицбергена в открытое море упал российский исследовательский вертолет Ми-8. Происшествие случилось поздно вечером в четверг. На борту находилась группа российских учёных из восемь человек: трое пилотов, а также пять исследователей.
На данный момент их судьба неизвестна, ведутся поиски.
Ученые на пропавшем у Шпицбергена вертолете проводили различные гидрологические исследования и наблюдения. "Они заканчивали годовой цикл гидрологических наблюдений в районе поселка Пирамида, законсервированном с 1998 года. Перед отправкой собрали приборы, оборудование, отобрали последние пробы воды в реках и озерах. Собирались домой",- сообщил Борис Иванов, занимающий должность доцента на кафедре океанологии Санкт-Петербургского государственного университета.
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