У Шпицбергена ведутся поиски пропавшего вертолёта с российскими учёными

Недалеко от Шпицбергена в открытое море упал российский исследовательский вертолет Ми-8. Происшествие случилось поздно вечером в четверг. На борту находилась группа российских учёных из восемь человек: трое пилотов, а также пять исследователей.

На данный момент их судьба неизвестна, ведутся поиски.

Ученые на пропавшем у Шпицбергена вертолете проводили различные гидрологические исследования и наблюдения. "Они заканчивали годовой цикл гидрологических наблюдений в районе поселка Пирамида, законсервированном с 1998 года. Перед отправкой собрали приборы, оборудование, отобрали последние пробы воды в реках и озерах. Собирались домой",- сообщил Борис Иванов, занимающий должность доцента на кафедре океанологии Санкт-Петербургского государственного университета.