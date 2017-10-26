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Алексей Мирный
26 Октября, 2017 15:38
"Калашников" намерен давать 10% скидки на своё оружие
"Калашников" намерен давать 10% скидки на своё оружие/
Источник: DixiNews
Москва, 26 Октября - DIXINEWS.
Оружейный концерн "Калашников", который входит в Ростех, сообщил, что готов предоставить 10-процентную скидку для сотрудников СМИ на покупку нового травматического оружия, при осуществлении заказа через интернет-магазин концерна.
Сообщение об этом разместили в четверг на Калашников Media.
Напомним, что ранее Дмитрий Муратов - главный редактор издания "Новая газета" сообщил, что намерен усилить безопасность своих корреспондентов. "Им выдадут, в частности, травматическое оружие", - отметил главный редактор.
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