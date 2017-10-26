"Калашников" намерен давать 10% скидки на своё оружие

Оружейный концерн "Калашников", который входит в Ростех, сообщил, что готов предоставить 10-процентную скидку для сотрудников СМИ на покупку нового травматического оружия, при осуществлении заказа через интернет-магазин концерна.

Сообщение об этом разместили в четверг на Калашников Media.

Напомним, что ранее Дмитрий Муратов - главный редактор издания "Новая газета" сообщил, что намерен усилить безопасность своих корреспондентов. "Им выдадут, в частности, травматическое оружие", - отметил главный редактор.