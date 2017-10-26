Культура

Алексей Мирный
26 Октября, 2017 12:03

ВЦИОМ опубликовал статистику нашумевшего фильма "Матильда"

Зрители на кинопоказе фильма "Матильда".
Источник: DixiNews
#Матильда

#кино

#ВЦИОМ
Москва, 26 Октября - DIXINEWS.

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследования и опубликовали данные на официальном сайте Министерства культуры РФ относительно мотивов и общей статистики посещения нашумевшего фильма "Матильда".

"Лента "Матильда" стала широко известна в нашей стране еще до выхода в прокат: на момент проведения опроса о фильме слышали 58 процентов россиян. О планах посмотреть картину сообщили 33 процента опрошенных, больший интерес проявляют представители старшего поколения (42 процента среди 60-летних и старше), жители Москвы и Санкт-Петербурга (39 процентов) и других городов-миллионников (42 процента). - говорится на сайте ведомства.

"Более трети (37 процентов) желающих увидеть "Матильду" признались, что их привлекли скандалы вокруг киноленты", - таково заключение ВЦИОМ относительно интереса к киноленте.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Поклонская написала в соцсетях о "Христианском государстве" и "Матильде"
Учитель готов обсудить с Поклонской свой фильм "Матильда"
Запрещать «Матильду» в Екатеринбурге не планируют
Читайте в рубрике:
Борис Акунин закончил последнюю книгу фандоринской серии
NYT: Кинопродюсера "Властелина колец" обвиняют в сексуальном домогательстве
Михаил Ефремов и Чулпан Хаматова получили награды премии ТЭФИ

В Симферополе состоялось совещание Генеральной прокуратуры РФ и Минкомсвязи РФ
В лондонском метро запустили поезд «Сердце России»
В Петербурге прошло заседание по новому делу против главы Тамбовской ОПГ
Пенсионеры из Москвы пожаловались на издевательства со стороны коллекторов
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
"Калашников" намерен давать 10% скидки на своё оружие
Москва, 26 Октября, 12:03.
ВЦИОМ опубликовал статистику нашумевшего фильма "Матильда"
Москва, 26 Октября, 11:32.
В Минэкономразвития обсудили спорный вопрос о привлечении инвестиций в ВПК
Москва, 26 Октября, 10:04.
Минэкономразвития прокомментировало необычную ситуацию с курсом рубля
Киев, 26 Октября, 09:26.
СБУ: Число жертв теракта в Киеве растёт
Москва, 25 Октября, 20:08.
В Москве смогут услышать "Аккорд" Великой Октябрьской социалистической революции
Москва, 25 Октября, 18:17.
По всей России отмечается обострение погодной обстановки
Крым, 25 Октября, 16:06.
Строительство Крымского моста профинансировано на 75%, готовность - 50%
Москва, 25 Октября, 15:09.
Автомобили LADA Vesta SW и Vesta SW Cross теперь можно купить в России
За рубежом, 25 Октября, 12:02.
Криштиану Роналду: Россия приносила мне удачу
Москва, 25 Октября, 11:11.
14 млрд рублей задолженности выплатили работникам - Роструд
Москва, 25 Октября, 10:05.
СМИ - это не критический объект инфраструктуры - Никифоров об атаках на СМИ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия