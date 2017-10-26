ВЦИОМ опубликовал статистику нашумевшего фильма "Матильда"

Во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провели исследования и опубликовали данные на официальном сайте Министерства культуры РФ относительно мотивов и общей статистики посещения нашумевшего фильма "Матильда".

"Лента "Матильда" стала широко известна в нашей стране еще до выхода в прокат: на момент проведения опроса о фильме слышали 58 процентов россиян. О планах посмотреть картину сообщили 33 процента опрошенных, больший интерес проявляют представители старшего поколения (42 процента среди 60-летних и старше), жители Москвы и Санкт-Петербурга (39 процентов) и других городов-миллионников (42 процента). - говорится на сайте ведомства.

"Более трети (37 процентов) желающих увидеть "Матильду" признались, что их привлекли скандалы вокруг киноленты", - таково заключение ВЦИОМ относительно интереса к киноленте.