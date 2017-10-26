Минэкономразвития прокомментировало необычную ситуацию с курсом рубля

Министерство экономического развития Российской Федерации на своём официальном сайте комментирует необычную ситуацию, которая сложилась на данный момент с курсом рубля по отношению к доллару и как это связано с ценами на нефть.

Министр экономразвития Максим Орешкин отмечает, что курс рубля зависит от того на сколько доллар падает относительно мировых валют, соответствующая корреляция закладывается в цены на нефть.

"Главный тезис, который я постоянно озвучиваю, - рубль отклонился от фундаментальных значений. Если вы посмотрите на динамику эффективного курса рубля с апреля, то там снижение около 10 процентов. То есть рубль ослаб, но не ослаб к доллару, это действительно так. Прогноз 68 руб. был при $40 за баррель, а при 55-ти мы прогнозировали чуть меньше 60 руб за $1. Почему он не ослаб? Потому что доллар очень серьезно ослаб ко всем мировым валютам: к евро, китайскому юаню, другим развивающимся валютам. Рубль не стал исключением и тоже чувствовал себя очень уверенно по отношению к американскому доллару", - сказал Максим Орешкин - министр экономического развития.