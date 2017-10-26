Армия и оружие

Алексей Мирный
26 Октября, 2017 11:32

В Минэкономразвития обсудили спорный вопрос о привлечении инвестиций в ВПК

Отечественный вертолёт Ка-29.
Источник: DixiNews
#ВПК

#инвестиции

#Минэкономразвития
Москва, 26 Октября - DIXINEWS.

Законодательное обеспечение различных инструментов по управлению, а также отчуждению акций предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) будет способствовать привлечению в эту отрасль хороших инвесторов. Об этом ИА DixiNews сообщили в Минэкономразвития РФ.

"Учитывая особую, стратегическую значимость предприятий оборонно-промышленного комплекса для обеспечения обороны и безопасности страны, целесообразно подумать над использованием услуг инвестиционных консультантов в части отчуждения акций организаций ОПК. Сегодня они уже доказали свою состоятельность на примере приватизации крупнейших компаний", - сказала директор департамента корпоративного управления Оксана Тарасенко.

Таким образом, можно полагать, что ведомство намерено создать законодательный повод для привлечения инвестиций в отечественный оборонный комплекс. Будут ли эти инвестиции иностранными либо только российских инвесторов, пока не известно. Однако, по мнению военных экспертов, такое решение проблемы финансирование ВПК в условиях международного кризиса, в центре которого оказалась Россия, весьма опасно.

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