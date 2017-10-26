СБУ: Число жертв теракта в Киеве растёт

Экстренное сообщение о теракте в Киеве поступило поздно вечером 25 октября, сообщалось о взрыве автомобиля и нескольких пострадавших. На данный момент, по уточнённым данным преступление квалифицируется, как покушение на одного из депутатов Верховной рады.

В результате покушения на Игоря Мосийчука - депутата Верховной рады, члена Радикальной партии, пострадало 4 человека, ещё двое погибли. Такую информацию в четверг сообщила Елена Гитлянская - пресс-секретарь Службы безопасности Украины в своей соцсети.

"Следователи Главного управления СБУ в Киеве и области расследуют факт взрыва в столице, в результате которого пострадал народный депутат Украины Игорь Мосийчук и ещё четверо граждан. Двое погибших", - написала Гитлянская в Facebook.

Также сообщается о том, что открыто уголовное дело по ст. 258-3 УК Украины "Создание террористической группы или террористической организации". Сам депутат остался жив, однако у следствия, судя по всему, остаётся только один вариант причин случившегося, это именно покушения на Мосийчука.