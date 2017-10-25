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Алексей Мирный
25 Октября, 2017 20:08

В Москве смогут услышать "Аккорд" Великой Октябрьской социалистической революции

Оркестр мира.
Автор фото: Криса Христодулу
#культура

#революция

#социализм
Москва, 25 Октября - DIXINEWS.

В Эрмитаже с середины ноября стартует музыкальный проект под названием "Аккорд 1917-го", посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции. Мероприятие будет проходить в рамках Шестого Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Целью проекта "Аккорд 1917-го" организаторы считают привлечение внимания к тому как воздействуют революционные действия на музыкальную культуру и творческие процессы. Отмечается на официальном сайте Министерства культуры.

"Одной из тем, которую в этом году поднимает Форум, является столетие Октябрьской революции. Что такое музыка революции и в чем ее сила? Именно здесь нам было интересно провести эксперимент по синтезу разных видов искусства и коммуникации, - говорит Денис Мацуев, известный пианист-виртуоз, а также глава секции "Музыка". - Мы назвали проект "Аккорд 1917-го"".

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