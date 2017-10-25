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Алексей Мирный
25 Октября, 2017 18:17
По всей России отмечается обострение погодной обстановки
Прогноз погоды.
Источник: DixiNews
Москва, 25 Октября - DIXINEWS.
Холодная погода пришла уже в большинство регионов Российской Федерации. Так в Санкт-Петербурге начали убирать на зиму скульптуры, на Урале из-за снега выросло число ДТП, также начался ледостав, в Вологде прекращают речную навигацию.
Похолодание принесли арктические воздушные массы также и в Поволжье, и в ряд других регионов. По Сибири прогнозируют мокрый снег и усиление порывов ветра. В Алтайском крае даже объявлено штормовое предупреждение.
Даже на юге России на Кавказе отмечено резкое снижение температуры. В Кабардино-Балкарии воздух сможет прогреться днём не выше 14 градусов.
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