Общество

Алексей Мирный
25 Октября, 2017 18:17

По всей России отмечается обострение погодной обстановки

Прогноз погоды.
Источник: DixiNews
#погода

#россия

#прогноз
Москва, 25 Октября - DIXINEWS.

Холодная погода пришла уже в большинство регионов Российской Федерации. Так в Санкт-Петербурге начали убирать на зиму скульптуры, на Урале из-за снега выросло число ДТП, также начался ледостав, в Вологде прекращают речную навигацию.

Похолодание принесли арктические воздушные массы также и в Поволжье, и в ряд других регионов. По Сибири прогнозируют мокрый снег и усиление порывов ветра. В Алтайском крае даже объявлено штормовое предупреждение.

Даже на юге России на Кавказе отмечено резкое снижение температуры. В Кабардино-Балкарии воздух сможет прогреться днём не выше 14 градусов.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Синоптики отмечают необычные изменения в погоде в России
В России ожидается очередная волна "бабьего лета"
Из-за урагана "Ирма" в США эвакуируют более 650 тысяч человек
Читайте в рубрике:
14 млрд рублей задолженности выплатили работникам - Роструд
Новак рассказал о причине 10-кратного увеличения потока туристов в Турцию
В Киеве начались беспорядки на улицах, есть пострадавшие

Итоги выборов в Аргентине: правящей коалиции открыли дорогу для реформ
Пресс-конференция Ксении Собчак
Прямая трансляция заседания Комитета СФ по экономической политике
Прямая трансляция заседания Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
По всей России отмечается обострение погодной обстановки
Крым, 25 Октября, 16:06.
Строительство Крымского моста профинансировано на 75%, готовность - 50%
Москва, 25 Октября, 15:09.
Автомобили LADA Vesta SW и Vesta SW Cross теперь можно купить в России
За рубежом, 25 Октября, 12:02.
Криштиану Роналду: Россия приносила мне удачу
Москва, 25 Октября, 11:11.
14 млрд рублей задолженности выплатили работникам - Роструд
Москва, 25 Октября, 10:05.
СМИ - это не критический объект инфраструктуры - Никифоров об атаках на СМИ
Москва, 24 Октября, 20:12.
"Яндекс" планирует рост своих доходов на 22-23%
Япония, 24 Октября, 18:16.
Mitsubishi отзывает более 161 тысячи своих автомобилей из-за дефекта
Москва, 24 Октября, 15:06.
Россельхознадзор снял ограничения на импорт птицы из некоторых стран Европы
Сирия, 24 Октября, 14:13.
В Сирии захвачен склад ИГ с вооружением и техникой НАТО
Москва, 24 Октября, 13:06.
Уровень изъятия доходов от продажи нефти Россией составит 60-70% - Силуанов
Москва, 24 Октября, 12:07.
"Почта России" сократит доставку посылок максимум до 36 часов
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия