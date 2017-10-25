По всей России отмечается обострение погодной обстановки

Холодная погода пришла уже в большинство регионов Российской Федерации. Так в Санкт-Петербурге начали убирать на зиму скульптуры, на Урале из-за снега выросло число ДТП, также начался ледостав, в Вологде прекращают речную навигацию.

Похолодание принесли арктические воздушные массы также и в Поволжье, и в ряд других регионов. По Сибири прогнозируют мокрый снег и усиление порывов ветра. В Алтайском крае даже объявлено штормовое предупреждение.

Даже на юге России на Кавказе отмечено резкое снижение температуры. В Кабардино-Балкарии воздух сможет прогреться днём не выше 14 градусов.