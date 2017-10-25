Транспорт

Алексей Мирный
25 Октября, 2017 16:06

Строительство Крымского моста профинансировано на 75%, готовность - 50%

Строительство Крымского моста.
Источник: Официальный информационный сайт строительства Крымского моста
#Крымскиймост

#мост

#строительство
Крым, 25 Октября - DIXINEWS.

Строительство Крымского моста, который который предназначен, чтобы связать полуостров с материком, по вновь поступившим данным, выполнено примерно на 50%. О таких цифрах сообщил в среду Игорь Астахов - заместитель руководителя Федерального дорожного агентства РФ.

"Главным объектом текущего года и следующего года является строительство моста через Керченский пролив. Сейчас уже более 50% [строительных] объемов работ на этом сооружении выполнено", - отметил Астахов.

Напомним, что согласно плану строительства, автомобильное сообщение по мосту должно быть пущено в начале 2018 года, а еще через год, то есть в начале 2018, по мосту должны пойти железнодорожные составы. На данный момент строительство профинансировано уже на 75%.

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