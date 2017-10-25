Автомобили LADA Vesta SW и Vesta SW Cross теперь можно купить в России

LADA Vesta SW с кузовом "универсал", а также кроссовер LADA Vesta SW Cross в среду поступили в продажу в России. Пресс-центр "АвтоВАЗа" сообщил об этом сегодня. Серийное производство авто было запущено 11 сентября в Ижевске на заводе компании "Ижавто".

"25 октября LADA начинает российские продажи LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. К заказу и покупке доступны 24 варианта комплектации автомобилей", - отмечено в сообщении пресс-службы.

По данным самого производителя "АвтоВАЗа", на данный момент автомобили марки LADA Vesta занимает 3-е место в российском рейтинге продаж легковых авто.