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Алексей Мирный
25 Октября, 2017 15:09
Автомобили LADA Vesta SW и Vesta SW Cross теперь можно купить в России
LADA Vesta SW Cross.
Источник: Пресс-служба "АвтоВАЗ"
Москва, 25 Октября - DIXINEWS.
LADA Vesta SW с кузовом "универсал", а также кроссовер LADA Vesta SW Cross в среду поступили в продажу в России. Пресс-центр "АвтоВАЗа" сообщил об этом сегодня. Серийное производство авто было запущено 11 сентября в Ижевске на заводе компании "Ижавто".
"25 октября LADA начинает российские продажи LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross. К заказу и покупке доступны 24 варианта комплектации автомобилей", - отмечено в сообщении пресс-службы.
По данным самого производителя "АвтоВАЗа", на данный момент автомобили марки LADA Vesta занимает 3-е место в российском рейтинге продаж легковых авто.
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