Спорт

Алексей Мирный
25 Октября, 2017 12:02

Криштиану Роналду: Россия приносила мне удачу

Криштиану Роналду
Источник: EPA-EFE
#футбол

#ЧМ2018

#Роналду
За рубежом, 25 Октября - DIXINEWS.

Криштиану Роналду - игрок испанского "Реала", а также сборной Португалии отметил, что на состязаниях в России ему всегда сопутствует удача. Слова Роналду приводит пресс-служба ФИФА (Международной федерации футбола).

Напомним, футболист вместе со своей командой из Португалии поучасвует в чемпионате мира 2018 года в России. Этим летом сборная Португалии уже сыграла за Кубок конфедераций, заняв третье место.

"Я играл в России неоднократно, именно в Москве я выиграл свою первую Лигу чемпионов, - отметил Криштиану Роналду. - Россия приносила мне удачу. Пусть в последний раз немного не получилось - мы не смогли завоевать Кубок конфедераций, но в целом это был интересный и полезный опыт, мы уступили в полуфинале чилийцам в серии пенальти, но пенальти - это всегда лотерея. Надо смотреть на ситуацию позитивно: хорошо, что это случилось тогда, а не на чемпионате мира".

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