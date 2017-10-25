СМИ - это не критический объект инфраструктуры - Никифоров об атаках на СМИ

По мнению Николая Никифорова - главы Минкомсвязи, атака вируса-шифровальщика BadRabbit, поразившего недавно российские СМИ, не была направленной, а была случайной. Он сообщил об этом журналистам, отвечая на вопрос о хакерских атаках на российские СМИ.

"При всем уважении к большим СМИ - это не критический объект инфраструктуры", - сказал министр, также добавив, что ту или иную цель хакеры вряд ли могли преследовать

Как сообщает "Лаборатория Касперского", большинство пострадавших от нового вируса-шифровальщика расположены именно в России, но похожие, что атаки наблюдаются также и на Украине, и в Турции и в Германии, хотя и в значительно меньшем объёме.