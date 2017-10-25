Общество

Алексей Мирный
25 Октября, 2017 11:11

14 млрд рублей задолженности выплатили работникам - Роструд

14 млрд рублей задолженности выплатили работникам.
Источник: DixiNews
#задолженность

#работа

#Роструд
Москва, 25 Октября - DIXINEWS.

За 9 месяцев текущего года Роструд смог добиться от работодателей выплату в сумме более 14 млрд рублей задолженности по зарплатам. Около 800 тыс. работников получили свои деньги. Об этом в среду сообщила пресс-служба Роструда.

В ведомстве отметили, что согласно данным Росстата на начало октября 2017 года задолженность по з/п работников составила 3,387 млрд рублей, следовательно в сравнению с тем же периодом 2016 года она выросла на 33 млн.

"За 9 месяцев 2017 года территориальные органы Роструда провели порядка 29 тысяч проверок, выявивших нарушения требований трудового законодательства об оплате труда. В результате принятых Рострудом мер 795,5 тысяч работников получили ранее задержанную заработную плату на сумму 14,2 млрд рублей", - сообщает ведомство.

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