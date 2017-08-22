"Яндекс" планирует рост своих доходов на 22-23%

ИТ-корпорация "Яндекс" повысила свои прогнозы относительно роста выручки на 2017 год до 22-23%, сообщают в самой компании. Однако в самом начале 2017 здесь ожидали роста роста доходов на уровне 16-19% в сравнении с 2016 годом.

По итогам первого квартала "Яндекс" повысила прогноз до 17-20%, а по результатам второго квартала уже до 18-21%. По итогам III квартала 2017 года выручка "Яндекса" выросла уже на 21% и составила 23,4 млрд руб.

Напомним, что общая выручка "Яндекса" в 2016 году составила 75,9 млрд рублей. Таким образом, в 2017 году, компания планирует увеличить данный показатель до 92,6-93,4 млрд рублей.