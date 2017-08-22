Экономика

Алексей Мирный
24 Октября, 2017 20:12

"Яндекс" планирует рост своих доходов на 22-23%

ИТ-корпорация "Яндекс".
Источник: DixiNews
#Яндекс

#интернет

#статистика
Москва, 24 Октября - DIXINEWS.

ИТ-корпорация "Яндекс" повысила свои прогнозы относительно роста выручки на 2017 год до 22-23%, сообщают в самой компании. Однако в самом начале 2017 здесь ожидали роста роста доходов на уровне 16-19% в сравнении с 2016 годом.

По итогам первого квартала "Яндекс" повысила прогноз до 17-20%, а по результатам второго квартала уже до 18-21%. По итогам III квартала 2017 года выручка "Яндекса" выросла уже на 21% и составила 23,4 млрд руб.

Напомним, что общая выручка "Яндекса" в 2016 году составила 75,9 млрд рублей. Таким образом, в 2017 году, компания планирует увеличить данный показатель до 92,6-93,4 млрд рублей.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
"Яндекс" запустил свой голосовой помощник под названием "Алиса"
Новый поисковик запустили ИТ-специалисты "Яндекса"
Ирина Круг - самая популярная певица Челябинска
Читайте в рубрике:
Россельхознадзор снял ограничения на импорт птицы из некоторых стран Европы
Уровень изъятия доходов от продажи нефти Россией составит 60-70% - Силуанов
"Почта России" сократит доставку посылок максимум до 36 часов

Приморье готовится к мощному тайфуну, который идет из Японии
Названы первые версии пожара на рынке "Атлант": поджог и короткое замыкание
Автомобилистов предупреждают об опасности из-за температурных качелей
Напавший на ведущую радиостанции "Эхо Москва" Татьяну Фельгенгауэр оказался иностранцем
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
"Яндекс" планирует рост своих доходов на 22-23%
Япония, 24 Октября, 18:16.
Mitsubishi отзываете более 161 тысячи своих автомобилей из-за дефекта
Москва, 24 Октября, 15:06.
Россельхознадзор снял ограничения на импорт птицы из некоторых стран Европы
Сирия, 24 Октября, 14:13.
В Сирии захвачен склад ИГ с вооружением и техникой НАТО
Москва, 24 Октября, 13:06.
Уровень изъятия доходов от продажи нефти Россией составит 60-70% - Силуанов
Москва, 24 Октября, 12:07.
"Почта России" сократит доставку посылок максимум до 36 часов
Москва, 24 Октября, 10:06.
Россия намерена увеличить добычу газа на 12%
Брянск, 23 Октября, 18:12.
России нужны инженеры, агрономы и квалифицированные рабочие
Москва, 23 Октября, 17:09.
Суд вынес приговор членам банды, убившим 15 бездомных
Москва, 23 Октября, 16:14.
Путин освободил от должности замглавы МИД России без пояснения причин
Киев, 23 Октября, 15:03.
Киев поставил условия при которых будет готов закупать газ у России
Москва, 23 Октября, 14:05.
На известную радиоведущую "Эхо Москвы" напали с ножом в офисе
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия