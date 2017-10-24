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Алексей Мирный
24 Октября, 2017 15:06
Россельхознадзор снял ограничения на импорт птицы из некоторых стран Европпы
Яйца из Европы.
Источник: DixiNews
Москва, 24 Октября - DIXINEWS.
Россельхознадзор начиная с 23 октября снял временные ограничения на поставку птицеводческой продукции и живой птицы из некоторых стран Европы. Как отмечается в материалах ведомства - в связи с улучшением ситуации по птичьему гриппу.
Ограничения были сняты на поставки мяса птицы и готовой продукции, а также всех видов птицеводческой продукции из Болгарии, а также живой птицы и инкубационного яйца из Чехии и Великобритании.
Также разрешены импортные поставки птичьего мяса, а такжен видов птицеводческой продукции из Франции, исключая регионы и департаменты Ло и Гаронна, Атлантические Пиренеи, Жэр, Ланды, Верхние Питенеии Нор. И также инкубационного яйца с французских территорий Верхняя Вьенна, Верхняя Гаронна, Аверон и Дордонь.
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