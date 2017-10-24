|
Алексей Мирный
24 Октября, 2017 18:16
Mitsubishi отзываете более 161 тысячи своих автомобилей из-за дефекта
Японская автомобильная корпорация Mitsubishi Motors.
Источник: EPA
Япония, 24 Октября - DIXINEWS.
Японская автомобильная корпорация Mitsubishi Motors из-за проблем с силовой установкой отзовёт более 161 тысяч своих новых авто проданных в Северной Америке. В понедельник об этом сообщило информационное агентство Associated Press.
Отзывают кроссоверы Outlander и автомобили с кузовом седан Lancer, выпущенных в 2015-2017 годах. Большая часть дефектных машин продали на территории США, ещё часть - в Канаде.
Как отметили представители Mitsubishi Motors, из-за "дефекта в отзываемых автомобилях двигатель может перегреться или заглохнуть во время движения. Из-за неполадки также может упасть мощность мотора".
Отмечается, что все переделки будут выполнены за счёт производителя.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия