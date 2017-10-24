Mitsubishi отзываете более 161 тысячи своих автомобилей из-за дефекта

Японская автомобильная корпорация Mitsubishi Motors из-за проблем с силовой установкой отзовёт более 161 тысяч своих новых авто проданных в Северной Америке. В понедельник об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Отзывают кроссоверы Outlander и автомобили с кузовом седан Lancer, выпущенных в 2015-2017 годах. Большая часть дефектных машин продали на территории США, ещё часть - в Канаде.

Как отметили представители Mitsubishi Motors, из-за "дефекта в отзываемых автомобилях двигатель может перегреться или заглохнуть во время движения. Из-за неполадки также может упасть мощность мотора".

Отмечается, что все переделки будут выполнены за счёт производителя.