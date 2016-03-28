Армия и оружие

Алексей Мирный
24 Октября, 2017 14:13

В Сирии захвачен склад ИГ с вооружением и техникой НАТО

Война в Сирии.
Источник: ТАСС
#вооружения

#НАТО

#ИГ
Сирия, 24 Октября - DIXINEWS.

Сирийские правительственные войска совместно с ВКС России смогли освободить город Меядин на востоке Сирии, в котором был обнаружен крупнейший склад вооружений и техники запрещенной в РФ организации "Исламское государство".

"Нам потребуется не менее 6 дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики Исламского государства оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства", - рассказал корреспондентам Хасан Сухейл - бригадный генерал Сирийской арабской армии, командующий операцией в городе.

Значительная часть арсенала боевиков состоит из оружия стран НАТО. Так на складах в Меядине обнаружена даже британская 155-мм гаубица, изготовленная в Англии в 2011 году. "Мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО", - сказал Сухейл.

Также здесь была обнаружена мастерская по ремонту и производству БПЛА и десятки готовых к использованию беспилотников, предназначающихся для разведки и корректировки артиллерийского огня.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Эрдоган прокомментировал покупку Турцией российских комплексов С-400
Шаманов прокомментировал развёртывание дивизии США и пользование "Искандеров"
МО РФ: США развернуло дивизию на границе с Россией из-за истерии вокруг "Запад-2017"
Читайте в рубрике:
Армия САР выбила боевиков ИГИЛ из окрестностей города в Хомсе
Израиль уведомил Россию "в режиме реального времени" об авиаударе в Сирии
В Сирии 600 террористов атаковали гумконвой из подконтрольных США территорий

В Венето и Ломбардии проголосовали за автономию от центральных властей Италии
Приморье готовится к мощному тайфуну, который идет из Японии
Названы первые версии пожара на рынке "Атлант": поджог и короткое замыкание
Автомобилистов предупреждают об опасности из-за температурных качелей
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россельхознадзор снял ограничения на импорт птицы из некоторых стран Европпы
Сирия, 24 Октября, 14:13.
В Сирии захвачен склад ИГ с вооружением и техникой НАТО
Москва, 24 Октября, 13:06.
Уровень изъятия доходов от продажи нефти Россией составит 60-70% - Силуанов
Москва, 24 Октября, 12:07.
"Почта России" сократит доставку посылок максимум до 36 часов
Москва, 24 Октября, 10:06.
Россия намерена увеличить добычу газа на 12%
Брянск, 23 Октября, 18:12.
России нужны инженеры, агрономы и квалифицированные рабочие
Москва, 23 Октября, 17:09.
Суд вынес приговор членам банды, убившим 15 бездомных
Москва, 23 Октября, 16:14.
Путин освободил от должности замглавы МИД России без пояснения причин
Киев, 23 Октября, 15:03.
Киев поставил условия при которых будет готов закупать газ у России
Москва, 23 Октября, 14:05.
На известную радиоведущую "Эхо Москвы" напали с ножом в офисе
Москва, 23 Октября, 09:07.
В России стало значительно сложнее отмывать деньги
Турция, 23 Октября, 08:05.
Новак рассказал о причине 10-кратного увеличения потока туристов в Турцию
Новости бизнеса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия