В Сирии захвачен склад ИГ с вооружением и техникой НАТО

Сирийские правительственные войска совместно с ВКС России смогли освободить город Меядин на востоке Сирии, в котором был обнаружен крупнейший склад вооружений и техники запрещенной в РФ организации "Исламское государство".

"Нам потребуется не менее 6 дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики Исламского государства оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства", - рассказал корреспондентам Хасан Сухейл - бригадный генерал Сирийской арабской армии, командующий операцией в городе.

Значительная часть арсенала боевиков состоит из оружия стран НАТО. Так на складах в Меядине обнаружена даже британская 155-мм гаубица, изготовленная в Англии в 2011 году. "Мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО", - сказал Сухейл.

Также здесь была обнаружена мастерская по ремонту и производству БПЛА и десятки готовых к использованию беспилотников, предназначающихся для разведки и корректировки артиллерийского огня.