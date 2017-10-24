Уровень изъятия доходов от продажи нефти Россией составит 60-70% - Силуанов

Антон Силуанов - министр финансов России заявил сегодня во вторник, что уровень изъятия дополнительных средств пол ученых от подержи нефти ожидается на уровне 60-70% в 2018 году против 40% в нынешнем.

Об этом он рассказал на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".

"Если мы в это году примерно изъяли сверху дополнительных доходов чуть больше 40 процентов, то в следующем году уровень изъятия через бюджетное правило нефтегазовых доходов будет выше - порядка 60-70 процентов, что позволит обеспечить инвесторам и участникам экономической деятельности прогнозируемость курса [руб.] с одной стороны, с другой - дает условия для прогнозирования своих валютных операций, бизнеса", - рассказал министр.