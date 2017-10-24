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Алексей Мирный
24 Октября, 2017 13:06
Уровень изъятия доходов от продажи нефти Россией составит 60-70% - Силуанов
Антон Силуанов - министр финансов России.
Источник: DixiNews
Москва, 24 Октября - DIXINEWS.
Антон Силуанов - министр финансов России заявил сегодня во вторник, что уровень изъятия дополнительных средств пол ученых от подержи нефти ожидается на уровне 60-70% в 2018 году против 40% в нынешнем.
Об этом он рассказал на форуме ВТБ Капитал "Россия зовет!".
"Если мы в это году примерно изъяли сверху дополнительных доходов чуть больше 40 процентов, то в следующем году уровень изъятия через бюджетное правило нефтегазовых доходов будет выше - порядка 60-70 процентов, что позволит обеспечить инвесторам и участникам экономической деятельности прогнозируемость курса [руб.] с одной стороны, с другой - дает условия для прогнозирования своих валютных операций, бизнеса", - рассказал министр.
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