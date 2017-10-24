Экономика

Алексей Мирный
24 Октября, 2017 12:07

"Почта России" сократит доставку посылок максимум до 36 часов

Сортировка посылок на "Почте России".
Источник: DixiNews
#почта

#ПочтаРоссии

#транспорт
Москва, 24 Октября - DIXINEWS.

"Почта России" намерена уже через 5 лет сократить сроки доставки любых посылок до 36 часов и менее. Такое заявление сделал во вторник Николай Подгузов - гендиректор отечественного почтового оператора выступая на телеканале "Россия 24".

"Мы ставим перед собой задачу обеспечить получение потребителем посылки в течение 36 часов. Я считаю, что мы могли бы в следующий пятилетний период действия нашей стратегии добиться такого результата", - рассказал Подгузов.

Напомним, что нынешняя стратегия "Почты России" принята еще в 2013 году и она подробно расписана вплоть до 2018 года. Подгузов, также отметил, что уже в 2018 году данная стратегия будет обновлена с учетом перехода экономики на цифровые технологии. Также он сказал о том, что вместо 7 дней теперь клиент почты намерен ждать свою посылку не более 2-3.

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