Россия намерена увеличить добычу газа на 12%

Российская Федерация сможет увеличить добычу природного газа на 12% и угля на 6% в 2017 году. Такое заявление сделал Александр Новак - глава Минэнерго РФ. Также министр отметил, что они намерены увидеть прирост инвестиций в нефтедобывающую отрасль до 1,3 трлн руб. в этом году.

"Объем инвестиций в нефтегазовый сектор, несмотря на снижение цен, остается высоким. По добыче нефти и нефтепереработке у нас во время кризиса инвестиции были 700-800 млрд рублей, за последние два года инвестиции увеличились на 20% - до 1,2 трлн рублей, - отметил Новак, - В этом году прирост еще ожидается примерно до 1,3 млрд рублей".

Резкое обнуление нефтепродуктовой экспортной пошлины, по его словам, может также привести к не очень хорошим последствиям для заводов по нефтепереработке. Министр пояснил: "Если мы резко сделаем сейчас обнуление экспортной пошлины - это будет негативно для [этих] заводов, инвестирующих в модернизацию. В перспективе такая возможность есть, это нужно делать плавно, дать возможность завершить программу модернизации, которая сейчас идет".