России нужны инженеры, агрономы и квалифицированные рабочие

В Брянской области прошел VI Славянский международный экономический форум. В рамках одной из секций его гости и местные промышленники делились мнениями о создании высокотехнологичных рабочих мест, а главное - о том, как и где готовить для них специалистов.

Рынку труда была посвящена лишь одна из секций Славянского форума, но о том, кто дальше будет поднимать региональную экономику, заговорили ещё на пленарном заседании. Губернатор Брянской области Александр Богомаз в очередной раз напомнил, что юристов и экономистов еще недавно готовил едва ли не каждый вуз, и сегодня на рынке труда таких спешно подготовленных работников оказался переизбыток. Но при этом Богомаз назвал довольно неожиданные цифры уровня зарплат в отношении тех, кого сегодня ждут на селе.

"Сегодня одни из самых востребованных специалистов в сельском хозяйстве - зоотехники и агрономы. Начинающий зоотехник в Брянской области получает зарплату 70 тысяч рублей, агроном - 60 тысяч", - отметил губернатор Брянской области Александр Богомаз.