Суд вынес приговор членам банды, убившим 15 бездомных

Мосгорсуд приговорил в понедельник к срокам от 9,5 лет и до пожизненного заключения пятерых членов банды, ранее признанных виновными в убийствах 15 бездомных и лиц, которые вели антисоциальный образ жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

"Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта присяжных вынес приговор, назначив осужденным наказания от пожизненного лишения свободы до 9,5 года колонии", - сказал собеседник агентства, уточнив, что пожизненный срок получил Павел Войтов.

По версии следствия, пятеро соучастников с июля 2014 года по февраль 2015 года на территориях Москвы, Московской и Ярославской областей совершали убийства с особой жестокостью, выбирая в качестве жертв лиц без определенного места жительства и склонных к употреблению алкоголя. Они совершали преступления преимущественно в темное время суток в безлюдных местах, в качестве орудий убийства использовали ножи, молотки, кастеты и другие предметы.

Фигурантами дела стали Павел Войтов, Елена Лобачева, Владислав Каратаев, Артур Нарциссов и 19-летний житель Ярославской области, который на момент совершения инкриминируемых деяний был несовершеннолетним.