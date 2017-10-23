Власть

Алексей Мирный
23 Октября, 2017 16:14

Путин освободил от должности замглавы МИД России без пояснения причин

Алексей Мешков.
Автор фото: Валерий Шарифулин
#МИД

#отставка

#увольнение
Москва, 23 Октября - DIXINEWS.

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МИД РФ Алексея Мешкова, а также назначил на данную должность Александра Панкина.

Указы о соответствующих кадровых перестановках опубликованы на официальном сайте правовой информации.

"Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - отмечается в первом указе. "Назначить Панкина Александра Анатольевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в указе о назначении.

Ранее Александр Панкин был первым заместителем постоянного представителя России при ООН, базируясь в Нью-Йорке.

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