Путин освободил от должности замглавы МИД России без пояснения причин

Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МИД РФ Алексея Мешкова, а также назначил на данную должность Александра Панкина.

Указы о соответствующих кадровых перестановках опубликованы на официальном сайте правовой информации.

"Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - отмечается в первом указе. "Назначить Панкина Александра Анатольевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в указе о назначении.

Ранее Александр Панкин был первым заместителем постоянного представителя России при ООН, базируясь в Нью-Йорке.