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Алексей Мирный
23 Октября, 2017 16:14
Путин освободил от должности замглавы МИД России без пояснения причин
Алексей Мешков.
Автор фото: Валерий Шарифулин
Москва, 23 Октября - DIXINEWS.
Президент России Владимир Путин освободил от должности заместителя главы МИД РФ Алексея Мешкова, а также назначил на данную должность Александра Панкина.
Указы о соответствующих кадровых перестановках опубликованы на официальном сайте правовой информации.
"Освободить Мешкова Алексея Юрьевича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации в связи с переходом на другую работу", - отмечается в первом указе. "Назначить Панкина Александра Анатольевича заместителем министра иностранных дел Российской Федерации", - говорится в указе о назначении.
Ранее Александр Панкин был первым заместителем постоянного представителя России при ООН, базируясь в Нью-Йорке.
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