Политика

Алексей Мирный
23 Октября, 2017 15:03

Киев поставил условия при которых будет готов закупать газ у России

Киева поставил условия при которых будет готов закупать газ у России.
Автор фото: Алексей Павлишак
#Украина

#газпром

#газ
Киев, 23 Октября - DIXINEWS.

Украинские власти готовы обсудить возобновление закупок газа напрямую у РФ, однако при условии если будет перенесена точка передачи газа для европейских потребителей с западной на восточную границу страны.

Заявление об этом сделал в понедельник Владимир Кистион - вице-премьер-министр Украины.

"Если бы мы перенесли точку учета за транзитом на восточную границу, такой вариант можно было бы рассматривать. В нынешнем формате - это очень рискованно и безответственно", - сказал он в интервью украинской "Экономической правды".

Напомним, что перед этим президент Украины Петр Порошенко в послании к Верховной раде отметил, что ЕС должны закупать газ у России "не на западной, а на восточной границе Украины, а Украина качественные транзитные услуги будет предоставлять не России, а Евросоюзу".

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