На известную радиоведущую "Эхо Москвы" напали с ножом в офисе

В понедельник вооруженный холодным оружием мужчина пришел в офис радиостанции "Эхо Москвы", расположенный в Москве на Новом Арбате. В помещении радиостанции он напал на известную радиоведущую.

Ведущая радиостанции Татьяна Фельгенгауэр сильно пострадала в результате нападения, однако её жизни, по утверждению очевидцев ничего не угрожает. Об этом сообщили на сайте "Эхо Москвы".

"Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер и она госпитализирована", - сообщают сотрудники радио.