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Алексей Мирный
23 Октября, 2017 14:05
На известную радиоведущую "Эхо Москвы" напали с ножом в офисе
Ведущая Татьяна Фельгенгауэр.
Автор фото: Вячеслав Прокофьев
Москва, 23 Октября - DIXINEWS.
В понедельник вооруженный холодным оружием мужчина пришел в офис радиостанции "Эхо Москвы", расположенный в Москве на Новом Арбате. В помещении радиостанции он напал на известную радиоведущую.
Ведущая радиостанции Татьяна Фельгенгауэр сильно пострадала в результате нападения, однако её жизни, по утверждению очевидцев ничего не угрожает. Об этом сообщили на сайте "Эхо Москвы".
"Ворвавшийся на радиостанцию мужчина ударил ножом в горло ведущую радиостанции Татьяну Фельгенгауэр. Он задержан охраной и передан полиции. По словом врачей, угрозы для жизни Татьяны нет. Однако ей поставлен катетер и она госпитализирована", - сообщают сотрудники радио.
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