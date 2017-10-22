Экономика

София Познышева
22 Октября, 2017 21:21

Стала известна дата возвращения турецких томатов на рынки России

Томаты.
Источник: dixinews.ru
#товары

#сельскоехозяйство

#импорт
За рубежом, 22 Октября - DIXINEWS.

Представители соответствующих министерств России и Турции обсудили вопрос поставок турецких томатов на российский рынок. По итогам обсуждения было решено, что на прилавки овощи из Турции поступят уже первого ноября 2017 года.

Глава министерства энергетики РФ Александр Новак заявил, что речь шла о пятидесяти тысячах тонн помидоров. В будущем продолжится программа по снятию эмбарго с остальной сельскохозяйственной продукции, произведённой в Турции. Напомним, продовольственное эмбарго было введено президентом России 1 января 2016 года в связи с тем, что турецкие вооруженные силы сбили на территории Сирии российский штурмовик Су-24. Постепенно на рынок России стали поступать турецкие товары, однако ввоз томатов всё ещё оставался под запретом.

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