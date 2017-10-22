29 тысяч человек эвакуируют в Японии

Власти Японии объявили срочную обязательную эвакуацию двадцати девяти тысяч человек, населяющих прибрежные города в связи с продвижением тайфуна «Лан» с западного берега далее по островам. Жертвами стихии уже стали два человека.

Помимо объявления об эвакуации власти также порекомендовали более, чем миллиону японцев временно покинуть свои жилища и переехать в более безопасные районы государства. В данный момент сообщается о приближении тайфуна «Лан» к южной оконечности острова Хонсю.

Скорость тайфуна составляет 50 километров в час, порывы ветра внутри него достигают 126 километров в час. На Западе Японии из-за тайфуна был приостановлен рабочий процесс на заводе Toyota, отменены авиарейсы в ряде авиакомпаний, в некоторых участках нарушен режим железнодорожного сообщения.