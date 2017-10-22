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София Познышева
22 Октября, 2017 20:49
Сирийская оппозиция взяла под контроль крупнейшее месторождение нефти
Нефтяное месторождение Аль-Омар.
Источник: dixinews.ru
За рубежом, 22 Октября - DIXINEWS.
Оппозиционные силы, поддерживаемые коалицией во главе с США, сообщают, что им удалось взять под контроль самое крупное в Арабской Республике нефтяное месторождение Аль-Омар, что находится на востоке страны.
Местность, где были обнаружены обширные запасы нефти, пересекает река, к востоку от которой сосредоточились силы оппозиционного формирования. Текущее место их дислокации находится в десяти километрах к северу от города Аль-Маядин.
Неделю назад войска Сирийской правительственной армии при поддержке военно-космических сил РФ взяли его штурмом, ранее Аль-Маядин являлся базой террористической группировки «Исламское государство», запрещённой на территории России. Однако правительственные силы не дошли до месторождения Аль-Омар.
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