Криминал

Алексей Мирный
23 Октября, 2017 09:07

В России стало значительно сложнее отмывать деньги

Судебная власть.
Автор фото: Георгий Андреев
#суд

#закон

#деньги
Москва, 23 Октября - DIXINEWS.

Число судебных приговоров за отмывание денег, полученных неправомерным путем, стало расти в России. Об этом говорит новая статистика, которую обнародовали в Судебном департаменте при Верховном суде.

Так здесь отмечено, что в 2012 году по статьям о легализации, то есть отмывании, средств (это статьи 174 и 174.1 Уголовного Кодекса РФ) было осуждено всего 123 человека, в 2015 году - 311, в 2016 году - уже 417. Отмечается, что в первом полугодии 2017 года осуждено уже 201 человек.

Напомним, что в 2013 году УК об отмывании средств был усовершенствован. Статьи заменили отсутствие полноценного органа по конфискации имущества за преступления. Согласно данным Судебного департамента, в этом году сумма средств, подлежащих обращению в доход государства, значительно выросла. Если в 2012 она составляла 23 млн рублей, в 2014 - 17,7 млн, в 2015 году упала аж до 749 тысяч рублей. Однако уже в 2016 году выросла до 825 млн рублей, а только за первое полугодие 2017 составила 1,36 млрд.

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