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Алексей Мирный
23 Октября, 2017 08:05
Новак рассказал о причине 10-кратного увеличения потока туристов в Турцию
Отдых в Турции.
Источник: DixiNews
За рубежом, 23 Октября - DIXINEWS.
Турпоток из России в Турцию вырос в 10 раз в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. О причинах этого рассказал в эфире телеканала "Россия 24" Александр Новак - министр энергетики РФ.
"В связи со снятием тех ограничений, которые были приняты по чартерным перевозкам, в этом году существенно увеличился поток туристов в Турцию. Мы ожидаем, что по данным за полгода где-то 1,6 млн человек уже посетило Турцию, в то время как в прошлом году за этот период было всего 168 тыс., то есть в десять раз увеличился туристический поток. И мы думаем, что в этом году показатели составят ... на уровне 2015 года, когда более 3 млн российских туристов посетили Турцию", - отметил Александр Новак.
Министр Новак также добавил, что Россия заинтересована и в росте туристического потока из Турции.
"В будущем году наша страна намерена принять около 5 млн туристов из России", - отметил Нихат Зейбекчи - министр экономики Турции.
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