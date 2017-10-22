Новак рассказал о причине 10-кратного увеличения потока туристов в Турцию

Турпоток из России в Турцию вырос в 10 раз в первом полугодии 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. О причинах этого рассказал в эфире телеканала "Россия 24" Александр Новак - министр энергетики РФ.

"В связи со снятием тех ограничений, которые были приняты по чартерным перевозкам, в этом году существенно увеличился поток туристов в Турцию. Мы ожидаем, что по данным за полгода где-то 1,6 млн человек уже посетило Турцию, в то время как в прошлом году за этот период было всего 168 тыс., то есть в десять раз увеличился туристический поток. И мы думаем, что в этом году показатели составят ... на уровне 2015 года, когда более 3 млн российских туристов посетили Турцию", - отметил Александр Новак.

Министр Новак также добавил, что Россия заинтересована и в росте туристического потока из Турции.

"В будущем году наша страна намерена принять около 5 млн туристов из России", - отметил Нихат Зейбекчи - министр экономики Турции.