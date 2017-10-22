Политика

Алексей Мирный
22 Октября, 2017 19:08

В Киеве "Правый сектор" прекратил активную фазу акции протеста

Митингующие в Киеве.
Автор фото: Сергей Сафронов
#митинги

#акции

#протест
Киев, 22 Октября - DIXINEWS.

Митинг протеста, проходящий у здания Верховной рады Украины постепенно утих Это произошло после того, участники перенести звукоусиливающую аппаратуру в палаточный лагерь и обосновались там. Ранее ранее это не давали сделать силовики.

"Вече на площади Конституции около Верховной рады разошлось. Конфликт, который возник между митингующими и полицией относительно звукоусиливающей аппаратуры, исчерпан", - сообщает информагентство "Укринформ".

Напомним, что акция протеста у Верховной рады началась утром во вторник. Организаторами выступили несколько оппозиционных политических сил - партии "Самопомощь", "Рух новых сил", "Батькивщина", "5.10", ряд ультраправых организаций "Свобода", "Национальный корпус", а также запрещенный в РФ "Правый сектор".

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