В Ростове снова тушат большой пожар, на этот раз горит рынок

Пожарные смогли локализовать возгорание в павильоне ростовского рынка. Об этом сообщил ТАСС представитель Южного регионального центра МЧС в воскресенье. "В 17:31 пожар локализован на площади 1,4 тыс. кв. м", - рассказали в ведомстве.

Как отмечается в региональном главке МЧС, "распространения огня на соседние сооружения не допущено, ведется проливка внутреннего периметра павильона. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет", - рассказал представитель МЧС.

По данным службы, в тушении данного пожара были задействованы около 100 человек и 30 единиц специальной техники.