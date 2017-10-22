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Алексей Мирный
22 Октября, 2017 18:10
В Ростове снова тушат большой пожар, на этот раз горит рынок
Фото с места событий.
Автор фото: Валерий Матыцин
Источник: ТАСС
Ростов-на-Дону , 22 Октября - DIXINEWS.
Пожарные смогли локализовать возгорание в павильоне ростовского рынка. Об этом сообщил ТАСС представитель Южного регионального центра МЧС в воскресенье. "В 17:31 пожар локализован на площади 1,4 тыс. кв. м", - рассказали в ведомстве.
Как отмечается в региональном главке МЧС, "распространения огня на соседние сооружения не допущено, ведется проливка внутреннего периметра павильона. Превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе нет", - рассказал представитель МЧС.
По данным службы, в тушении данного пожара были задействованы около 100 человек и 30 единиц специальной техники.
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