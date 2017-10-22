Синоптики отмечают необычные изменения в погоде в России

Метеорологические службы большинства регионов Центрального федерального округа спрогнозировали заморозки, который будут в ночь на 23 октября. Здесь ожидается также дождь,туман и даже мокрый снег.

Об этом сообщили местные подразделения по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дальний Восток и Урал могут оказаться даже в зоне риска - здесь ожидается шквалистый ветер и уже объявлено штормовое предупреждение. А вот в отдельных регионах Сибири будет отмечаться неожиданное потепление аж до плюс 20 градусов.