Общество

Алексей Мирный
22 Октября, 2017 16:13

Синоптики отмечают необычные изменения в погоде в России

Погода в России.
Источник: DixiNews
#погода

#синоптики

#россия
Москва, 22 Октября - DIXINEWS.

Метеорологические службы большинства регионов Центрального федерального округа спрогнозировали заморозки, который будут в ночь на 23 октября. Здесь ожидается также дождь,туман и даже мокрый снег.

Об этом сообщили местные подразделения по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дальний Восток и Урал могут оказаться даже в зоне риска - здесь ожидается шквалистый ветер и уже объявлено штормовое предупреждение. А вот в отдельных регионах Сибири будет отмечаться неожиданное потепление аж до плюс 20 градусов.

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