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Алексей Мирный
22 Октября, 2017 17:09
В Москве объявили о конечных сроках ввода центрального стадиона "Динамо"
Центральный стадион "Динамо".
Источник: DixiNews
Москва, 22 Октября - DIXINEWS.
Центральный стадион "Динамо" , названный в честь Льва Яшина, а также "ВТБ Арена" скоро откроются для проведения матчей, это намечено на апрель 2018 г. Это сообщил журналистам руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов, в рамках проекта строятся объекты.
В это воскресенье прошла торжественная церемония открытия футбольного поля данного стадиона, который должен будет вмещать 27 тысяч зрителей.
"Хотим в апреле сдать в полную эксплуатацию, провести все тестовые мероприятия до чемпионата мира, потому что во время турнира особо нельзя проводить большие мероприятия", - отметил Перегудов.
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