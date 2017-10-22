Спорт

Алексей Мирный
22 Октября, 2017 17:09

В Москве объявили о конечных сроках ввода центрального стадиона "Динамо"

Центральный стадион "Динамо".
Источник: DixiNews
#стадион

#строительство

#Динамо
Москва, 22 Октября - DIXINEWS.

Центральный стадион "Динамо" , названный в честь Льва Яшина, а также "ВТБ Арена" скоро откроются для проведения матчей, это намечено на апрель 2018 г. Это сообщил журналистам руководитель проекта "ВТБ Арена парк" Андрей Перегудов, в рамках проекта строятся объекты.

В это воскресенье прошла торжественная церемония открытия футбольного поля данного стадиона, который должен будет вмещать 27 тысяч зрителей.

"Хотим в апреле сдать в полную эксплуатацию, провести все тестовые мероприятия до чемпионата мира, потому что во время турнира особо нельзя проводить большие мероприятия", - отметил Перегудов.

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