Трамп заявил, что может обнародовать сведения об убийстве Кеннеди

На своём официальном аккаунте в соцсети Twitter президент США Дональд Трамп заявил, что готов раскрыть сведения об убийстве тридцать пятого президента, хранящиеся под грифом «Секретно», в обмен на получение более углублённой информации по этому делу.

Трамп заявил, что позволит рассекретить материалы дела об убийстве Джона Ф. Кеннеди в случае, если американскому правительству будут предоставлены более обширные сведения о происшествии. Однако стоит напомнить, что 26 сентября 2017 года истекает установленный Конгрессом США срок, в течение которого сведения об убийстве 35 президента, в том числе содержащиеся в базах ФБР и ЦРУ, могут оставаться засекреченными. По истечении этого срока материалы дела должны быть опубликованы.