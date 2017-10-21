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София Познышева
21 Октября, 2017 23:27
Трамп заявил, что может обнародовать сведения об убийстве Кеннеди
Дональд Трамп.
Источник: dixinews.ru
За рубежом, 21 Октября - DIXINEWS.
На своём официальном аккаунте в соцсети Twitter президент США Дональд Трамп заявил, что готов раскрыть сведения об убийстве тридцать пятого президента, хранящиеся под грифом «Секретно», в обмен на получение более углублённой информации по этому делу.
Трамп заявил, что позволит рассекретить материалы дела об убийстве Джона Ф. Кеннеди в случае, если американскому правительству будут предоставлены более обширные сведения о происшествии. Однако стоит напомнить, что 26 сентября 2017 года истекает установленный Конгрессом США срок, в течение которого сведения об убийстве 35 президента, в том числе содержащиеся в базах ФБР и ЦРУ, могут оставаться засекреченными. По истечении этого срока материалы дела должны быть опубликованы.
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